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AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu

1 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı İncir fiyatlarındaki düşüşe mani olunması için Toprak Mahsulleri Ofisi nezdinde girişimde bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı İncir fiyatlarındaki düşüşe mani olunması için Toprak Mahsulleri Ofisi nezdinde girişimde bulundu.


Dünya incir üretiminin yüzde 70' ini karşılayan Aydın'ın markası olan Aydın İncir'indeki fiyat düşümünün önüne geçerek üreticinin zarar etmesini engellemek amacıyla AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı'dan önemli bir adım atıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yapılan görüşmelerde Aydın'lı incir üreticisinin mağdur olmaması için gerekirse müdahale alımı yapılmasını talep eden milletvekillerinin bu girişimi anında sonuç verdi.


TMO yetkililerinden oluşan bir heyet, Aydın'a gelerek başta İncir Birliği, Tüccarlar ve Ticaret Borsasıyla yapacağı görüşmelerden sonra gerek görülürse, incir'de müdahale alımı yapacak.


Konuyla ilgili olarak ortak açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekillerinden TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Rıza Posacı ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Dün TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ile Aydın'ımızın markası olan İncirimiz ile ilgili yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında çalışmalar başladı. Aydın'a gelecek olan heyetin yapacağız bir dizi ziyaret ile alacağı görüşler sonrasında gerek duyulursa incir'de bir müdahale alımı yapılması gündeme gelecek" ifadelerini kullandılar.


İncirdeki fiyat düşümünü engellemek ve dolayısıyla üreticinin zarar etmesinin engellenmesine yönelik bir çalışma olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekilleri Posacı ve Yavuz yaptıkları yazılı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile incir'deki fiyat düşümüne, TMO tarafından mani olunması bakımından müdahale alımı yapılması konusunda görüşme sağladık. Genel müdürümüz Ahmet Güldal, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp'e konuyu aktarmış ve gerekli çalışmalar başlamıştır. Cihan bey başkanlığında oluşturulacak bir heyet Aydın'a gelerek, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve bölgenin tüccarları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirecekler. Yapılan görüşmeler sonrasında çıkacak sonuca göre gerekirse, TMO tarafından bir müdahale alımı yapılması gündeme gelecek" denildi. - AYDIN

Rıza Posacı, Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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