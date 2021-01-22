AK Parti milletvekillerinden Akçadağ'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti milletvekillerinden Akçadağ'a ziyaret

22.01.2021 15:57
AK Parti milletvekillerinden Akçadağ'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Akçadağ ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Akçadağ ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı ve Çakır, partinin Akçadağ İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Kahtalı, Akçadağ'a 13 milyon lira elektrik yatırımın yapıldığını ifade ederek, "Toplum Sağlığı Merkezi hizmete girecek. Eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldı. İlçemize doğalgaz geldi." açıklamasında bulundu.

Çakır ise Akçadağ'ın her zaman dinamik bir şekilde siyasete heyecan katan bir yönü olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınıyla iyi mücadele eden bir Türkiye olduğunu vurgulayan Çakır, "Ekonomimiz ne kadar büyürse her ferdimiz o kadar bundan istifade eder. Devletin uzanan şefkat elinin daha da güçlü olması sağlanır. Ülkemizin birliği, beraberliği, teröre karşı mücadelede güçlü olması ve ekonomik başarıları önemli. Ülkemiz büyüyen, gelişen bir süreci yaşıyor. Haliyle bu süreç içerisinde de hep birlikte el ele verip, kenetlenerek hizmetlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti milletvekillerinden Akçadağ'a ziyaret - Son Dakika


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