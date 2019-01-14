Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekillerinden Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Milletvekillerinden Hayırlı Olsun Ziyareti

56 dakika önce

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sandıklı ilçesi ve Akharım beldesinde kesinleşen belediye adaylarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Milletvekillerinden Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sandıklı ilçesi ve Akharım beldesinde kesinleşen belediye adaylarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekillerini, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl, Akharım Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Eşref Ünsal ve partililer karşıladı. İlçe binasında milletvekilleri aday ve partililer ile sohbet ettikten sonra ilçeden ayrılan heyet üyeleri, adaylıkların hayırlı olmasını dileyerek 31 Mart seçiminde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Afyon, Akharım, Sandıklı, Ak Parti, Güncel
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