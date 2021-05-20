AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizim Filistin'i unutmamız, yalnız bırakmamız mümkün değil. Çünkü bizim tarihimiz hatta kaderimiz bir." dedi.

Turan, Meclis'te beraberindeki yaklaşık 50 AK Parti milletvekiliyle basın toplantısı düzenledi.

Son 10 yılda 46'dan fazla gazetecinin İsrail tarafından katledildiğini hatırlatan Turan, "Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran başta Anadolu Ajansı'mız olmak üzere tüm basın çalışanlarının can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Terörist İsrail, işgal ettiği topraklarda gazetecileri yaralayıp öldürerek susturabilir ama hakikatleri asla saklayamaz." diye konuştu.

İsrail'in, uluslararası hukuku çiğneyerek silahsız masum sivillere, hastanelere, okullara, mabetlere saldırdığını ve savaş suçu işlediğini belirten Turan, "Siyonist rejim, her gün yeni bir işgalle Filistin topraklarında habis bir ur, ölümcül bir virüs gibi yayılıyor, Filistin'i kemiriyor, İslam dünyasını yayılmacı politikalarıyla tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Turan, İsrail'in acımasız şiddetine karşı vicdanı olan herkesin sokaklarda protesto gösterileri yaparken, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, bu duruma kayıtsız kalmasını ibretle izlediklerini söyledi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu öncülüğünde Kudüs sevdalısı milletvekilleriyle, 400 yıl o topraklarda adalet ve merhametle hükmeden, huzur ve barışı sağlatan bir milletin Meclisinden bu hain saldırıları en sert şekilde kınadıklarını vurgulayan Turan, "İsrail aleyhine getirilen her önergeyi engelleyen veya reddeden ABD, İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun en büyük ortağıdır." dedi.

Filistinlilerin zulüm altında nefes alamadığına işaret ederek, müdahale edilmezse çok geç olacağı çağrısında bulunan Turan, "Yapılan saldırılardan sonra ekranlara yansıyan o masum bebeklerin, çocukların kadınların parçalanmış cesetleri, karaya oturan balinalardan, balçığa batan kuşlardan daha mı değersiz?" diye sordu.

Dünya liderlerine seslenen Turan,"İsrail, başta Gazze olmak üzere Filistin kentlerine kalleşçe yaptığı hava saldırılarını, bombardımanlarını ve askeri operasyonlarını acilen ve derhal durdurmalıdır. Filistin halkının topraklarındaki her türlü işgal, ilhak, haksızlık ve adaletsizlikler son bulmalı, siyonist Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemleri engellenmelidir. İsrail'e karşı derhal ortak tavır alınmalı, yaptıklarının hesabı sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasına her zaman sahip çıktığını söyleyen Turan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Kudüs kırmızı çizgimizdir. 84 Milyon tek yürek olarak, tek yumruk olarak Kudüs nöbetindeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Basın toplantısında, boyunlarına taktıkları Filistin atkısıyla gelen milletvekilleri, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Zulme karşı omuz omuza", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'in zulmüne sessiz kalma" yazılı pankartlar açtı.