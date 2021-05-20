AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması

20.05.2021 16:12
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması, System.String[]

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizim Filistin'i unutmamız, yalnız bırakmamız mümkün değil.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizim Filistin'i unutmamız, yalnız bırakmamız mümkün değil. Çünkü bizim tarihimiz hatta kaderimiz bir." dedi.

Turan, Meclis'te beraberindeki yaklaşık 50 AK Parti milletvekiliyle basın toplantısı düzenledi.

Son 10 yılda 46'dan fazla gazetecinin İsrail tarafından katledildiğini hatırlatan Turan, "Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran başta Anadolu Ajansı'mız olmak üzere tüm basın çalışanlarının can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Terörist İsrail, işgal ettiği topraklarda gazetecileri yaralayıp öldürerek susturabilir ama hakikatleri asla saklayamaz." diye konuştu.

İsrail'in, uluslararası hukuku çiğneyerek silahsız masum sivillere, hastanelere, okullara, mabetlere saldırdığını ve savaş suçu işlediğini belirten Turan, "Siyonist rejim, her gün yeni bir işgalle Filistin topraklarında habis bir ur, ölümcül bir virüs gibi yayılıyor, Filistin'i kemiriyor, İslam dünyasını yayılmacı politikalarıyla tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Turan, İsrail'in acımasız şiddetine karşı vicdanı olan herkesin sokaklarda protesto gösterileri yaparken, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, bu duruma kayıtsız kalmasını ibretle izlediklerini söyledi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu öncülüğünde Kudüs sevdalısı milletvekilleriyle, 400 yıl o topraklarda adalet ve merhametle hükmeden, huzur ve barışı sağlatan bir milletin Meclisinden bu hain saldırıları en sert şekilde kınadıklarını vurgulayan Turan, "İsrail aleyhine getirilen her önergeyi engelleyen veya reddeden ABD, İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun en büyük ortağıdır." dedi.

Filistinlilerin zulüm altında nefes alamadığına işaret ederek, müdahale edilmezse çok geç olacağı çağrısında bulunan Turan, "Yapılan saldırılardan sonra ekranlara yansıyan o masum bebeklerin, çocukların kadınların parçalanmış cesetleri, karaya oturan balinalardan, balçığa batan kuşlardan daha mı değersiz?" diye sordu.

Dünya liderlerine seslenen Turan,"İsrail, başta Gazze olmak üzere Filistin kentlerine kalleşçe yaptığı hava saldırılarını, bombardımanlarını ve askeri operasyonlarını acilen ve derhal durdurmalıdır. Filistin halkının topraklarındaki her türlü işgal, ilhak, haksızlık ve adaletsizlikler son bulmalı, siyonist Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemleri engellenmelidir. İsrail'e karşı derhal ortak tavır alınmalı, yaptıklarının hesabı sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasına her zaman sahip çıktığını söyleyen Turan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Kudüs kırmızı çizgimizdir. 84 Milyon tek yürek olarak, tek yumruk olarak Kudüs nöbetindeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Basın toplantısında, boyunlarına taktıkları Filistin atkısıyla gelen milletvekilleri, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Zulme karşı omuz omuza", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'in zulmüne sessiz kalma" yazılı pankartlar açtı.

AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması
AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması

Filistin, AK Parti, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi         
16:10
Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı         
15:56
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi         
15:25
Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor         
15:00
Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım         
14:30
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek         
13:19
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 16:26:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti milletvekillerinden Meclis'te Filistin'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement