Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekillerinden Mutki'ye Ziyaret

AK Parti Milletvekillerinden Mutki'ye Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar Mutki'ye bir ziyaret gerçekleştirdiler.

AK Parti Milletvekillerinden Mutki'ye Ziyaret, System.String[]
AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar Mutki'ye bir ziyaret gerçekleştirdiler.

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Ttaşar ve Vahit Kiler Mutki'ye yaptıkları ziyarette ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldiler. İlçede eğitim adına yapılan projeler ile ilgili kısa bir bilgi veren Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu milletvekillerine eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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