AK Parti Milletvekillerinden Ziyaret

AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Tarsus Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Veyis Avcı'yı ziyaret etti.

AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Tarsus Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Veyis Avcı'yı ziyaret etti.



Milletvekilleri Taşkın ve Özkan, Başkan Veyis Avcı ve çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.



Milletvekili Özkan, amaçlarının Tarsus ve Mersin başta olmak üzere ülkenin kalkınması olduğunu belirtti.



Tarsus'un Kulak köyünde meydana gelen hortum nedeniyle geçmiş olsun dileğinde de bulunan Özkan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, yaraların sarılmasını sağlayacaklarını söyledi.



Mersin'in zengin bir alt yapıya sahip tarım, sanayi ve turizm alanında çekim merkezi olacağını ifade eden Özkan, kentte ciddi yatırımlar yapılmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.



Tarsus'ta ciddi devlet yatırımlarının yapıldığını belirten Özkan, "Tarsus Üniversitesini kurduk ve kısa sürede önemli bölümler açılacak. Tarsus Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 35'i tamamlandı. Kazanlı Tarsus Turizm Bölgesinde çalışmalar önümüzdeki süreçte hız kazanacak. Çukurova Bölgesel Havalimanında alt yapı çalışmaları bitiyor. Bu ay ilk uçak piste inecek. Üst yapı çalışmaları hızla devam edecek. Tarsus Çukurova bölgesinin ana merkezi olacak." diye konuştu.



AK Parti Milletvekili Taşkın, her zaman çiftçi ve köylülerin yanında olacaklarını söyledi.



Tarsus'un bereketli tarım arazilerine sahip olduğunu ifade eden Taşkın, uyum içerisinde çalışarak ilçeyi alternatif çiftçilikte öncü yapmaya gayret göstereceklerini kaydetti.



Ziraat Odası Başkan Veyis Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kulak köyünde meydana gelen hortumun seralarda büyük zarara yol açtığını belirtti.



Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Nevzat Çetin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen ve belediye meclis üyesi adayları da yer aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı ve Eski Milletvekili, Dikkat Çeken Pelikan Tweetini Sildi

AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor

Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı