AK Parti Mitingi - Bakan Pekcan, TBMM Başkanvekili Şentop ve Başkan Adayı Uymaz
28 dakika önce
- Mitingden detaylar AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz'ın konuşması TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması EDİRNE - AK Partinin Edirne Mitingi, Selimiye Meydanı'nda düzenlendi.
- Mitingden detaylar
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz'ın konuşması
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un konuşması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
EDİRNE - AK Partinin Edirne Mitingi, Selimiye Meydanı'nda düzenlendi. Mitingde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:29 Kaynak: AA
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