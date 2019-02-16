Son Dakika Haberleri: AK Parti Mitingi - Bakan Pekcan, TBMM Başkanvekili Şentop ve Başkan Adayı Uymaz

AK Parti Mitingi - Bakan Pekcan, TBMM Başkanvekili Şentop ve Başkan Adayı Uymaz

28 dakika önce

- Mitingden detaylar AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz'ın konuşması TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması EDİRNE - AK Partinin Edirne Mitingi, Selimiye Meydanı'nda düzenlendi.

- Mitingden detaylar
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz'ın konuşması
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un konuşması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
EDİRNE - AK Partinin Edirne Mitingi, Selimiye Meydanı'nda düzenlendi. Mitingde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:29 Kaynak: AA

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