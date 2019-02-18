Son Dakika Haberleri: AK Parti Mitingi Öncesi Alana Gül Suyu Sıkıldı

AK Parti Mitingi Öncesi Alana Gül Suyu Sıkıldı

1 saat önce

- Miting alanından detay Ekiplerin miting alanına gül suyu sıkmaları Vatandaşlardan detaylar ISPARTA - Isparta'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti miting alanına gül suyu sıkıldı.

- Miting alanından detay
Ekiplerin miting alanına gül suyu sıkmaları
Vatandaşlardan detaylar ISPARTA - Isparta'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti miting alanına gül suyu sıkıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:58 Kaynak: AA

Türkiye, Isparta, AK Parti, Güncel
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