AK Parti Mitingi Öncesi Alana Gül Suyu Sıkıldı
1 saat önce
- Miting alanından detay Ekiplerin miting alanına gül suyu sıkmaları Vatandaşlardan detaylar ISPARTA - Isparta'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti miting alanına gül suyu sıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:58 Kaynak: AA
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