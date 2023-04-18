Erdoğan, Ali Babacan için ilk kez bu ifadeyi kullandı: Bebecan yanımızdaydı, şimdi atıyor tutuyor; vah zavallı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki ilk seçim mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 6'lı Masa üyesi DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübeli siyasetçi için ilk kez "Bebecan" ifadesini kullandı.

"ŞİMDİ ATIYOR TUTUYOR, VAH ZAVALLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a tepki gösterdiği konuşmasında "Bu kardeşiniz, Başbakan olduğunda, Davos'ta IMF Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masada olan birisi daha vardı. O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. IMF Başkanı'na dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz, ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi, bebecan... Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik IMF ile yolları ayırdık. AK Parti işte budur. Bay bay Kemal'in adamları, İyi Parti'nin adamları otellerde görüşmeler yaptılar, IMF'ten yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin dediler. Almadık, ne oldu... Biz yola yürüdük. Herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. O zaman MB'nin rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi üç haneli rakamlara geçtik" ifadelerini kullandı.

"BAY BAY KEMAL BİZE ANTİ EMPERYALİZM DERSİ VERMEYE KALKIYOR"

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle; "Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi... Emperyalizmin finansörü... Londra tefecilerinden aldığı sözlerle sevindirik olan kişi, bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim... Bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubu ile bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

"EMPERYALİSTLERİN MUSLUKLARINI BİZ KESTİK"

15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanının evine giderken biz halkımızla beraberdik. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin musluklarını biz kestik. Savunma Sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. BM kürsüsünden bu kardeşiniz dünya 5'ten büyüktür diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel düzene biz isyan ettik.

"BİZ ALLAH'IN HUZURUNDA EĞİLİRİZ ANCAK"

Bay bay Kemal; bizim emperyalistlere karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan; git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor. Git, hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Dağdaki kadroların başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlara sor. Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git, Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git, Doğu Akdeniz'de, haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türküne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz, ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EMRİNE GİRENLERDEN ONURLU DURUŞ DERSİ ALMAYIZ"

Unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin, biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabı ile çiğnediğin seccadeyi de kıbleyi de, Kabe'yi de çok iyi biliriz. Bu bay bay Kemal, başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası demiyor muydu? Şu an yanına almış üç tane yavrucuk, bir yedili masa oluşturmuşlar. Bunlar maalesef bu ülkenin kaderi ile oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti-emperyalizm dersi almayız. PKK'sından FETÖ'süne kadar terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi almayız."