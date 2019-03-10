Son Dakika Haberleri: AK Parti Mitinginden Detaylar

AK Parti Mitinginden Detaylar

30 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:30 Kaynak: AA

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