AK Parti Mitinginden Detaylar
30 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (9)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:30 Kaynak: AA
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