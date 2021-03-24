AK Parti MKYK'de 47 yeni isim yer aldı - Son Dakika

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de asil üye sayısı 50'den 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 35 oldu.

MKYK'de 28 isim yerini korurken, 22 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 47 yeni isim girdi.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu:

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."

MKYK yedek üyeleri ise şöyle:

"Tamer Akkal, Mücahit Yanılmaz, Azmi Ekinci, Hikmet Ayar, Korkmaz Karaca, Ahmet Bilal Kıymaz, Vildan Polat, Halise Çiftçi, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Işıl Kurnaz Baltacı, Emre Çalışkan, Melek Şimşek, Murat Çiçek, Emre Cemil Ayvalı, Sümeyye Bozkurt, Eyüp Gökhan Özekin, Fatih Çiftçi, Ali Arif Özzeybek, M. Belma Erdoğan, Nazan Aytop, Neslihan Cenk, Nesrin Ulema, Serpil Yılmaz, Sevde Sena Dağlı, Tuba Köksal, Aişe Nur Kaçar, Mehmet Karabay, Harun Armağan, Kurtcan Çelebi, Ayşe Güliz Yılman, Mehmet Umur, Şevki Şar, M. Fatih Gök, Ahmet Fethan Baykoç."

Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri, Ahmet Aydın, Abdulkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alparslan, Zahir Soğanda, yedek üyeleri ise Abdülmecit Tarhan, Abbas Aydın, Fatih Uyar, Serhat Karademir, Vahit Atalan oldu.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil üyeleri Yalçın Akdoğan, Zeyid Aslan, Yaşar Bahçeci, yedek üyeleri Alim Tunç, Necip Filiz olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyeleri Kemalettin Aydın, Şükrü Ayalan, Hüseyin Özbakır, Cengiz Aydoğdu, Serap Yahşi Yaşar, yedek üyeleri Feyzi Sevgili, Zülfiye Füsun Kümet'ten oluştu.

MKYK listesinde 47 yeni isim

AK Parti'nin bugün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 22 kişi listede yer almazken, üye sayısının da artırılmasıyla bu isimlerin yerine 47 yeni isim görevlendirildi.

Yeni üyeler arasında Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Menderes Türel gibi isimler yer aldı. MKYK'ye yeni giren 47 isim şöyle:

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emre Ete, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Hasan Sert, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Menderes Türel, Metin Külünk, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Mücahit Birinci, Nurcan Dalbudak, Ömer İleri, Özlem Zengin, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç."

Mevcut MKYK'den yeni listede yer almayanlar

Mevcut MKYK'de görev yapan Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan gibi isimler yeni listede yer almadı.

Yeni MKYK listesinde yer almayan isimler, Ahmet Arslan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Cevdet Yılmaz, Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Gökçe Özdağan Enç, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, İffet Polat, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Mehmet Akif Kalaycı, Metin Yavuz, Mahmut Atilla Kaya, Mustafa Ataş, Osman Nuri Gülaçar, Tuğba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Subaşı ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban oldu.

MKYK'da yerini koruyan 28 isim ise şöyle:

"Ahmet Sami Ceylan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Vedat Demiröz."