AK Parti MKYK listesi belli oldu - Son Dakika

AK Parti MKYK listesi belli oldu

24.03.2021 16:18
AK Parti MKYK listesi belli oldu, System.String[]

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listeleri belli oldu.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listeleri belli oldu.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede 1431 delege oy kullanırken, bu oylardan 3'ü geçersiz sayıldı. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Kongrede, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listeleri de belli oldu.

Buna göre MKYK üye listesinde, Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiyet Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç ve Vedat Demiröz yer alırken, yedek üye listesinde ise, Tamer Akkal, Mücahit Yanılmaz, Azmi Ekinci, Hikmet Ayar, Korkmaz Karaca, Ahmet Bilal Kıymaz, Vildan Polat, Halise Çiftçi, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Işıl Kurnaz Baltacı, Emre Çalışkan, Melek Şimşek, Murat Çiçek, Emre Cemil Ayvalı, Sümeyye Bozkurt, Eyüp Gökhan Özekin, Fatih Çiftçi, Ali Arif Özzeybek, Belma Erdoğan, Nazan Aytop, Neslihan Cenk, Nesrin Ulema, Serpil Yılmaz, Sevde Sena Dağlı, Tuba Köksal, Aişe Nur Nacar, Mehmet Karabay, Harun Armağan, Kurtcan Çelebi, Ayşe Güliz Yılman, Mehmet Umur, Şevki Şar, Fatih Gök ve Ahmet Fethan Baykoç yer aldı.

Öte yandan, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu listeleri de belli oldu.

Bu kapsamda, Merkez Disiplin Kurulu asil üye listesinde, Ahmet Aydın, Abdulkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alparslan, Zahir Soğanda yer alırken, yedek üye listesinde Abdulmecit Tarhan, Abbas Aydın, Fatih Uyar, Serhat Karademir ve Vahit Atalan yer aldı.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listesinde Yalçın Akdoğan, Zeyid Aslan, Yaşar Bahçeci yer alırken, yedek üye listesinde, Alim Tunç ve Necip Filiz yer aldı.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üye listesinde, Kemalettin Aydın, Şükrü Ayalan, Hüseyin Özbakır, Cengiz Aydoğdu ve Serap Yahşi Yaşar yer alırken, Fevzi Sevgili ve Zülfiye Füsun Kümet yedek üye listesinde yer aldı. - ANKARA

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kongresi, merkez parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti MKYK listesi belli oldu - Son Dakika


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