AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara 'da yapacağız." dedi.Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.MKYK'de yerel seçime ilişkin takvim ve hazırlıklar çerçevesinde çalışmaların gözden geçirildiğini belirten Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile partisinin Dış İlişkiler ve Ekonomi İşler başkanlıklarının sunum yaptığını, TBMM'deki çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.Çelik, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için teşkilatlarının 81 ilde faaliyetlerini güçlü bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, "Yakın zamanda da çeşitli illerde Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz o illere giderek, adayları açıklayacaklar. Böylece her ilde adayların açıklanmasıyla ilgili kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu."AK Parti ile MHP 'nin ortak miting yapıp yapmayacağı ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihin" sorulması üzerine Ömer Çelik, şunları kaydetti:"Bu hafta sonu pek çok Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi arkadaşımız farklı farklı illere giderek, bazısı bir ile bazısı iki ile giderek, o ilde adayları açıklayacaklar. Kapsamlı bir şekilde o ilde bunun bir gündem olmasını istiyoruz hem adaylarımızı açıklıyoruz."Manifesto 31 Ocak'taAK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." bilgisini paylaştı.AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapmasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, "Ortak miting konusuna olumlu bakıyoruz tabi bu Genel Başkanların takdirindedir, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli'nin uygun görmeleri halinde bu gerçekleşecektir. Bunun Cumhur İttifakı mesajlarının daha güçlü bir şekilde mitinglerde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun partisinin TBMM grup toplantısındaki "Ziraat Bankasının futbol klüplerine yönelik yapılandırma kararına yönelik kararı" hakkındaki konuşmaların sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu: Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti yine ne bulacaklar diyordum en son futbolu buldular. Bu bakımdan kendilerine ait bir rekordur. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler. Halbuki futbol ile kavga etmek hayatla kavga etmektir. Bu yapılan düzenleme esasında şöyle bir argüman getiriyorlar diyorlar ki 'Ziraat Bankası çiftçi için kurulmuş bir banka, bunun bir yapılandırma içerisine gitmesi çiftçiye verilecekler konusunda eksiklik yaratır.'Ziraat Bankası, sadece çiftçiye hizmet veren bir banka olma özelliğini her zaman aşmıştır, çok büyük bir banka haline gelmiştir, küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Tabii ki o bankanın genetiğinde çalışanlarının önceliğinde her zaman için çiftçi vardır ama çok daha büyük bir şekilde, yani sanayiciye diğer bankacılık alanlarına ilgi gösteren bu konuda iddialı olan bir bankadır. Çiftçimize verilecekler konusunda, çiftçiye dönük olarak yapılacaklar konusunda bu bahsettiğimiz konular CHP'lilerin iddia ettiği gibi herhangi bir eksiklik ya da olumsuzluk oluşturmayacaktır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yeniden yapılandırıyor. Bu da tabii ki bir takım gelirlere otomatik olarak el koyma suretiyle oluyor. Bu alanda uzun zamandır bir reform beklentisi vardı."(Sürecek)