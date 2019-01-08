AK Parti Mkyk Toplantısı Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki AK Parti Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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