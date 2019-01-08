Son Dakika Haberleri: AK Parti Mkyk Toplantısı Sona Erdi

AK Parti Mkyk Toplantısı Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Mkyk Toplantısı Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:17 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı! AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:31:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Mkyk Toplantısı Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]