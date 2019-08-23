Son Dakika Haberleri: AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi
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AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 25 dakika sürdü.

AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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