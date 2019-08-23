AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:24 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 25 dakika sürdü.
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