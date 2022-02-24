Ömer Çelik: "Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer" - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Çelik: "Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer"

24.02.2022 18:36

BÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın mensuplarının sorularını yanıtlaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

BÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

"(Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesi) Eğer coğrafi bir adlandırma yapacaksanız bu Türkiye'nin her zerresinden geçer"

Ömer Çelik: Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer
Ömer Çelik: Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer
Ömer Çelik: Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Halk ile siyasetçi arasında güven olmalı o güveni inşa etmek istiyoruz' Kılıçdaroğlu: 'Halk ile siyasetçi arasında güven olmalı o güveni inşa etmek istiyoruz' GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer' - Son Dakika


Son Dakika
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 19:55:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ömer Çelik: "Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement