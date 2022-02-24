Ömer Çelik: "Demokrasinin yolu Türkiye'nin her zerresinden geçer" - Son Dakika

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

"(Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesi) Eğer coğrafi bir adlandırma yapacaksanız bu Türkiye'nin her zerresinden geçer"