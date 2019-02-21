Son Dakika Haberleri: AK Parti Mkyk Üyesi Aksal'dan Keşan'a Lisanslı Depo Müjdesi

AK Parti Mkyk Üyesi Aksal'dan Keşan'a Lisanslı Depo Müjdesi

54 dakika önce

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal, Keşan ilçesinde 70 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapılacağını kaydetti.

AK Parti Mkyk Üyesi Aksal'dan Keşan'a Lisanslı Depo Müjdesi, System.String[]
AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal, Keşan ilçesinde 70 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapılacağını kaydetti.

Lisanslı depoculuğun üretici açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Aksal, "Lisanslı depoculuğun üreticimiz açısından birçok avantajları, destekleri var. Ürünün zayiatı da olmuyor. Üretici artık ürününü depoya belge karşılığında verecek. Ürünü hemen satmak istemeyen ve ürünlerinin gelecekte para kazandıracağını düşünen üreticilerin ürünlerinin lisanslı depoda muhafaza edilmesine olanak sağlanacak. Üretici depodan alacağı belge sayesinde Ziraat Bankası'ndan 0 faizli kredi kullanarak, nakit problemlerini de çözebilecek. Ürünü ne zaman para yapıyorsa veya ne zaman kendi arzu ediyorsa o zaman satacak" dedi.

Bölge açısından önemli bir yatırım olacağını dile getiren Aksal, "Daha güzel işler de yapacağız. Gıda OSB ile birlikte bölgeyi gıda üstü haline getireceğiz" şeklinde konuştu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:33 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, AK Parti, Politika
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