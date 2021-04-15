AK Parti MKYK Üyesi Baybatur'dan CHP'li Özel'e sert tepki - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Baybatur'dan CHP'li Özel'e sert tepki

15.04.2021 11:30
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur'dan CHP'li Özel'e sert tepki, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya devrine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur sert tepki gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya devrine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur sert tepki gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla Fatih Parkı içindeki kafenin 5 yıllığına TÜGVA'ya devredilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sert açıklamalarına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'dan aynı sertlikle yanıt geldi.

"Sayın Özel illa bir kindar arıyorsa da aynaya bakması yeterlidir"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih Parkı içindeki Kafe'nin Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis edilmesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kullandığı ifadelerin, bu millet ve bu milletin manevi değerleriyle olan ilişkilerini ortaya koyması bakımından oldukça manidar olduğunun altını çizen Baybatur, "Kuruluş felsefesinde gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek yenilikçi ve nitelikli bireylerin oluşumuna katkı sunmak olan TÜGVA, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı, hayatın her alanında sağlam bir gelecek vizyonuyla bilinçli insanların ülkemize kazandırılmasını amaçlamaktadır. Orman yakan, vandallık yapan, elinde taş, molotof atan, DHKPC'ye, PKK terör örgütüne lojistik sağlayan bir gençlik değil, şanlı tarihimiz, yüksek milli kültür ve değerlerimiz ışığında, ülkemize, milletimize ve insanlığa yararlı nesiller yetişmesi için uğraş veren bir STK'dan Sayın Özgür Özel'in rahatsızlık duyması anlaşılabilir bir durum değildir. Dindar, inanç değerlerine bağlı yaşayan aziz milletimizin her bir ferdine karşı duyduğu kin ve nefreti PKK, DHKPC gibi terör örgütü yandaşlarına göstermeyen Sayın Özel, açıklamasında dindar olmayı aşağılayan ve küçümseyen bir bakış ortaya koymaktan geri durmamıştır. Sayın Özel'in kullandığı dil bölücülüğün, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin en açık delillerinden birisidir. Dindar olmak Müslüman bir toplum için utanılacak, ötekileşecek bir durum olmadığı gibi kindar olmakta İslamiyet'te yeri olmayan bir olgudur. Ancak, Sayın Özel illa bir kindar arıyorsa da aynaya bakması yeterlidir." dedi.

"Meclisin kararıyla olmuştur"

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temelini oluşturduğu Cumhur İttifakının bu ülkenin gençliğinin, milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesi ülküsüyle hareket ettiğini kaydeden Baybatur, "TÜGVA'ya söz konusu yerin tahsisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün kişisel tasarrufuyla değil, demokratik bir kurum olan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile olmuştur. Manisa halkının özgürce seçtiği temsilcilerinin demokratik teamüller çerçevesinde gerçekleşen oylama sonucu aldığı kararı kişiselleştirerek Sayın Ergün'ü hedef almak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kara bir propaganda yapmanın da ötesinde iyi niyetten yoksun hesap görme arzusunun bir tezahürüdür. Öte yandan şunu da ifade etmek isterim ki; sık sık demokrasiyi dilinden düşürmeyen ancak kendi istek, arzu, görüş ve düşünceleri dışında kalan tüm demokratik sonuçlara vesayetçi ve tahammülsüz bir anlayışla karşı duran bu zihniyetin; geçmişte bulduğu her fırsatta demokrasi dışı alanlarda iktidar arayışı içerisine girdiğini, milli iradeye yönelik tehdit dili kullanmayı üslup haline getirdiğini bir kez daha hatırlatan bu açıklama CHP'nin siyaset anlayışını ortaya koyması bakımından çarpıcı bir örnektir."

"Hesap soracaksanız taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanan teşkilatınıza sorun"

Açıklamasında Özel'İn hesap soracaksa kendi teşkilatlarına sorması gerektiğini kaydeden Baybatur şunları söyledi: "Sayın Özel; siz eğer bir hesap soracaksınız Enver Aysever'e yüz binlerce liranın nasıl peşkeş çekildiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanınız Tunç Soyer'e sorun. Siz eğer hesap soracaksınız yaptığı yolsuzluklardan dolayı görevden el çektirilerek rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi adi suçlardan yargılanmak üzere cezaevine konulan eski Menemen Belediye Başkanınıza ve teşkilatınıza sorun. Siz eğer hesap soracaksanız haber yapma bedeli olarak Maltepe Belediyenizden Halk TV'ye ödenen 200 bin liranın hesabını sorun. Siz eğer hesap soracaksanız taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanan teşkilatınıza sorun. Siz, LGBT, HDP, PKK peşinde sözde Atatürkçülük maskesi altında koşarken, biz bu ülkeyi Muasır Medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden çalışıp Türk Devleti'nin Savunma Gücünü orantısız olarak yükselten, Selçuk Bayraktar'ları yetiştirmekle övünüyoruz. Ama siz bu insanında, vakfına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden milyonlarca lira kaynak aktarıldığı yalanını çekinmeden söyleyip, mahkeme kanalı ile bunun yalan olduğu ispatlanınca özür bile dilemediniz. Ancak bilmenizi isterim ki; sizin dindar insanlara olan kininiz, Atatürk'ün bu gün yaşıyor olsa gurur duyacağı Selçuk Bayraktar ve ekibine bile iftira atmakta sakınca duymamanıza sebep oluyor. Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, Manisa siyasetinde bugüne kadar muhafaza ettiğimiz nezaket dilini korumamızdır. Lakin partimize, liderimize, belediye başkanlarımıza ipe sapa gelmez iftiralarda bulunursanız, gereken yanıtı vereceğimizi de bilmenizi isterim. Bu nedenle tavsiyem haddinizi bilmeniz, siyaset seviyesini düşürmemenizdir." - MANİSA

AK Parti MKYK Üyesi Baybatur'dan CHP'li Özel'e sert tepki

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Baybatur'dan CHP'li Özel'e sert tepki - Son Dakika


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