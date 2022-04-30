AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, "Teşkilat İftarı"nda konuştu - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, "Teşkilat İftarı"nda konuştu

30.04.2022 22:01

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Gönlü yeten varsa Manisa burada, buyursun alsın cumhurbaşkanımızı." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca Kurşunlu Han'da düzenlenen "Teşkilat İftarı"nda konuşan Baybatur, Özel'in Çağlayan Adliyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Baybatur, Özgür Özel'in sözlerini kendisine yakıştırmadığını ve bir Manisalı olarak üzülüp, utandığını dile getirerek, "Çıkıyor televizyonlara Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı ağza alınmayacak şekilde ağır hakaretler içeren, gözlerinden ve ağzından adeta ateş fışkırırcasına kin ve nefret içinde ne yazık ki konuşmalar gerçekleştirdi. Bir Manisalıya böyle ağır ifadeler yakışmaz. Biz burada bir gelenek içinde yetişmiş bir milletvekili ve şehrin evlatlarıyız. Manisa tarihi ve geçmişiyle önemli dersler veren bir şehir." diye konuştu.

Türk halkının daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Gezi Parkı olayları, 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde cumhurbaşkanına sahip çıktığını hatırlatan Baybatur, şunları kaydetti:

"Bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Gönlü yeten varsa Manisa burada, buyursun alsın cumhurbaşkanımızı. Biz buradayız, Cumhur İttifakı olarak sımsıkı güçlü bir şekilde 81 vilayetin tamamında, tüm ilçelerde birlik ve beraberlik içinde hamdolsun iftar ve değişik programlarda bir araya geliyoruz. Bu ülkeyi, vatanı ve devleti, bayrağı ve cumhurbaşkanımızı, MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'yi, ülkülerimizi ve sevdamızı kimseye yar etmeyeceğiz. Eğer buna göz diken varsa işte Manisa burada biz buradayız, isteyen buyursun gelsin. "

AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı da Türkiye'nin 20 yıllık AK Parti iktidarında en güzel hizmeti aldığını belirterek, "Biz bir medeniyetin nöbetini gerçekleştiriyoruz. Cumhur İttifakı ile bu nöbete devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında kimse bizi geri döndüremez." ifadelerini kullandı.

İftar organizasyonuna MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri, geçmiş dönem milletvekilleri, MHP İl Başkanı Murat Öner, ilçe belediye başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Teşkilat İftarı nda konuştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, 'Teşkilat İftarı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, "Teşkilat İftarı"nda konuştu - Son Dakika
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