AK Parti Mkyk Üyesi Ceylan: "100 Milyar Dolarlık Kenevir Pastasından Türkiye'de Pay Alacak"

AK Parti MKYK Üyesi Ceylan: "100 milyar dolarlık kenevir pastasından Türkiye'de pay alacak"ÇORUM - AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 100 milyar dolarlık kenevir pastasından Türkiye'nin de pay alacağını açıkladı.

AK Parti MKYK Üyesi Ceylan: "100 milyar dolarlık kenevir pastasından Türkiye'de pay alacak"



ÇORUM - AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 100 milyar dolarlık kenevir pastasından Türkiye'nin de pay alacağını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çorum'da hayvancılık alanında yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kenevir ekimiyle ilgili yapılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Amerika'da yaşayan üç aile dünyada kenevir ekimini yasaklattığını belirten Ceylan, "Dünyada kenevir ekiminin büyük bölümü Amerika'da yapılıyor. Yıllık cirosu 100 milyar dolar. Kenevir, 100 milyar dolar gelir elde edilen bir bitki. Hepimize yasaklattılar. Cumhurbaşkanımız bir ay önce kenevir ekimi artık Türkiye'de yapılacak serbest edildiğini ilan etti. Bu noktaya gelmek kolay değil. 100 milyar dolarlık pastadan niye almayalım. Artık alacağız. Bunun içerisinde alacağız. Kenevir denince akla ilk gelenin ne olduğunu biliyorum. Ama ben size kenevirin nerelerde kullanıldığını ve neden bu kadar önemli olduğunu söyleyeyim. Neden tüm dünyada yasaklandığını ve Amerika'nın tekelinde olduğunu anlatayım" dedi.

Kenevirin kullanıldığı alanlar hakkında da açıklamalarda bulunan Ceylan, "Kanser tedavisinde kullanılıyor. Kağıt üretiminde kullanılıyor. Protein değeri en yüksek besin. Tekstilin tüm alanlarında kullanılıyor. Hayvancılıkta en ideal besin kenevir. Plastikten üretilen ne varsa hepsi kenevirden yapılıyor. Kenevirden asfalt dökülüyor. Duydunuz mu şaşırtıcı değimli. En sağlam asfalt yapılıyor. Yalıtım malzemeleri. Petrol ürünlerinden ne yapılan bir çok ürün kenevirden de elde ediliyor. Kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Bunlar sadece benim aklımda kalanlar. Niye sadece tekelde yapıyorlar bunu? Sana istediği kadar veriyor, almak istese de vermiyor. Sadece kendi istediği alanlarda kullanıyor. Asfaltta kullanmana izin vermiyor. Asfalt yapımında kullanabilmen için kenevir alman lazım. Onu sana vermediği için gidip petrolden asfalt yapıyoruz. Biz artık kendimiz üreteceğiz. Bunu 20 yıl önce, 30 yıl önce ürettirmezlerdi. Yasaktı. Çünkü o dönemler onlar ne derse onu yapıyordu. İpler onların elindeydi. Ancak artık ipler milletimizin elinde ve ülkeyi milletimiz yönetiyor" ifadelerini kullandı.

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