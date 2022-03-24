AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, Başkan Akkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

24.03.2022 17:40
AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve eski milletvekili Hasan Sert, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve eski milletvekili Hasan Sert, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Sert, ziyarette, Türkiye'nin eskiden başkalarına imrenen bir ülkeyken bugün imrenilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Bunun ekip çalışmasının bir başarısı olduğunu aktaran Sert, "Sizlerin bir başarısıdır, hepimizin bir başarısıdır. Bu başarıyı yere düşürmeden götürmemiz lazım. Bu başarıyı götürebilmek içinde 2023 seçimleri gerçekten çok önemli. Belki yüz yılın bir seçimi olacak diyebiliriz. Türkiye'nin bu büyüme hamlelerinin, kalkınma hamlelerinin, bu koşuşturmasının bir kesintiye uğramaması lazım. Türkiye'de güzel şeyler oluyor ve bunu daha da ileriye götürmemiz lazım."

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Hasan Sert'e ziyareti için teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, "Kendileri vekilliği döneminde ve Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda aldığı görevler çerçevesinde hiçbir zaman Akşehir'i yalnız bırakmamıştır. Gece gündüz bir sıkıntımız ya da isteğimiz olduğunda vekilin kapısını çalıyoruz, Allah ondan razı olsun." dedi.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Hasan Sert, AK Parti, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, Başkan Akkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika


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