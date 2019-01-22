AK Parti Mkyk Üyesi Karacan'dan Şehir Hastanesine Ziyaret

AK Parti Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
, Eskişehir Şehir Hastanesini ziyaret etti.
Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar
Bildirici ve Akfen İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç'ın hazır bulunduğu ziyarette Karacan, vatandaşlarla ilgilenerek hastane ve sunulan hizmetler hakkındaki görüşlerini sordu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacan, Eskişehir Şehir Hastanesinin 2,5 aydır faaliyette gösterdiğini anımsatarak, hastanenin bu süreçte yaklaşık 400 bin vatandaşa hizmet verdiğini kaydetti.
Yatak kapasitesi bin 100 olan hastanede tek ve çift kişilik odalarda vatandaşlara hizmet sunulduğunu belirten Karacan, "Öyle eskisi gibi onlarca insan bir odada kalmıyor. Tabii en önemlisi hiçbir ücret talep etmiyor. Eskiden devlet hastanesine nasıl gidiyorsanız burada da aynı şekilde tek fark son teknoloji cihazlar, ferah ve temiz mekanlar." ifadelerini kullandı.
Karacan, hastanenin kente kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür etti.