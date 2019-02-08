AK Parti Mkyk Üyesi Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit
1 saat önce
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu için mevlit okutuldu.
AK Parti Merkez
Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu
'nun bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu için mevlit okutuldu.
Merkez Artuklu
ilçesine bağlı Kabala
Mahallesindeki Hacı İsmail Kaya
Camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Mevlide MKYK üyesi Miroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin
İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Belediye Başkan adayları, AK Parti il ve ilçe başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
Miroğlu, mevlit programına katılanlara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:51 Kaynak: AA
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