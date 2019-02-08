Son Dakika Haberleri: AK Parti Mkyk Üyesi Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit

AK Parti Mkyk Üyesi Miroğlu'nun Oğlu İçin Mevlit

1 saat önce

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu için mevlit okutuldu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu için mevlit okutuldu.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesindeki Hacı İsmail Kaya Camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Mevlide MKYK üyesi Miroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Belediye Başkan adayları, AK Parti il ve ilçe başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Miroğlu, mevlit programına katılanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:51 Kaynak: AA

Orhan Miroğlu, Merkez, Güncel
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