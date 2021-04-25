AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir" - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir"

25.04.2021 15:08
AK Parti MKYK üyesi Parlak:

AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili talihsiz bir açıklama yaptığını belirterek, "Milyonlarca yerliyi acımasızca katleden, Hiroşima'da yüz binlerce insanı atom bombasıyla yok eden, on binlerce Iraklı Müslümanı öldüren, kendi ülkesindeki...

AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili talihsiz bir açıklama yaptığını belirterek, "Milyonlarca yerliyi acımasızca katleden, Hiroşima'da yüz binlerce insanı atom bombasıyla yok eden, on binlerce Iraklı Müslümanı öldüren, kendi ülkesindeki insanları bile nefessiz bırakan, tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi. I. Dünya Savaşı esnasında çok boyutlu nedenler neticesinde Ermenilere uygulanan 'sevk ve iskan' kararının yıllardır Türkiye karşıtı devletler tarafından sözde soykırım olarak tanımlandığını kaydeden Parlak, bunun Türkiye aleyhinde diplomasi aracı olarak kullanıldığını ifade etti. Parlak, "Yaklaşık 100 yıldır diasporanın hezeyanlarını mutlak hakikat gören bazı devletler, hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de söz konusu dönemde Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müslümanları mahkum etmeyi hedeflemektedirler. Tarihçilerden ziyade siyasilerin ve parlamentoların gündeminde olan sözde soykırım iddiaları hukuki dayanaktan yoksun, bilimsel kanıtlardan uzaktır. Dünyayı beşten küçük görenlerin oluşturmuş olduğu soykırım sektörü her 24 Nisan'da planlı bir şekilde harekete geçmektedir. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmayı hedefleyen büyük güçler, binlerce yıldır bir arada huzur içerisinde yaşamış kadim halkları birbirine düşürmüş, Osmanlı coğrafyasında Ermeni Taşnak çetelerini kullanarak doğu ve güneydoğuda kaos oluşturmuşlardır. 1 Kasım 1895'te Taşnak çeteler Diyarbakır'da sekiz camiye eş zamanlı saldırı düzenlemiş ve o gün Diyarbakır'da binlerce Müslüman hayatını kaybetmiş, binden fazla dükkan, atölye ve imalathane tahrip edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu on farklı cephede beka mücadelesi verirken, Ermeni terör çeteleri Diyarbakır'da konuşlanmış, binin üzerinde çete mensubu Diyarbakır'da ve tüm bölgede binlerce yıldır süregelen huzuru bozmuştur. Çeteler Diyarbakır'da, Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da on binlerce masum insanı öldürmüş, tarihte az rastlanır bir vahşete imza atmışlardır. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda birçok kez dile getirdiği, tarihçilerden, siyaset bilimcilerden ve hukukçulardan oluşan bir komisyon kurma teklifine sözde soykırım yalanını her yıl gündeme getirenler sessiz kalmış, arşivlerden korkmuş, tarihi gerçeklerden kaçmışlardır" dedi.

"ABD ülkemizi suçlayacak son ülke bile değildir"

ABD Başkanı Joe Biden'in Ermeni diasporasına boyun eğerek sözde soykırım yalanına ortak olduğunu vurgulayan Parlak, "Milyonlarca yerliyi acımasızca katleden, Hiroşima'da yüz binlerce insanı atom bombasıyla yok eden, on binlerce Iraklı Müslümanı öldüren, kendi ülkesindeki insanları bile nefessiz bırakan, tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir. Amerika, Fransa gibi kimi Avrupa ülkelerinin soykırım yalanının ardına sığınmalarını anlamak zor değil. Batı'nın küresel oyunlarına karşı meydan okuyan ve İslam medeniyetinin son kalesi olan Türkiye'nin takip ettiği başarılı dış politika küresel güçleri rahatsız etmekte, sözde soykırım gibi gayri insani bir ithamla uluslararası arenada yıpratılmak istenmektedir. Bu tavır ve yaklaşım sonuç vermeyecektir. Tarih boyunca soykırıma uğrayanları himaye eden, dünya mazlumlarının sığınağı olan ülkemize yönelik ABD Başkanı tarafından yöneltilen bu mesnetsiz söylemi kabul etmiyor, şiddetle reddediyoruz. İslam toplumunun ve ülkemizin saygın parçası olan Kürtler adına siyaset yaptığını iddia eden, HDP'nin 'Ermeni soykırım utancıyla yüzleşin' açıklaması Taşnak partilerine rahmet okutmuştur. Binlerce Kürt çocuğunu kaçırıp, anasından, inancından koparan, aylardır HDP'nin kapısının önünde bulunan annelerle yüzleşmekten kaçan siyasi anlayış, başta Kürtler olmak üzere bu topluma ve topraklara ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün dünya siyasetinde söz sahibi olan ülkemizi bu söylemlerle zayıflatamayacaklardır. Politik hesaplarla tarihe müdahale edenler, binlerce yıldır huzur içinde yaşayan kadim milletleri ayıramayacaklardır. Masa başı planlarla ve hukuksuz söylemlerle ülkemizin hedeflerine yürümesine asla engel olmayacaklardır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

AK Parti MKYK üyesi Parlak: Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti MKYK üyesi Parlak: 'Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir' - Son Dakika


Son Dakika

Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi         
15:42
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı         
15:26
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü         
14:43
Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı         
13:27
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi         
12:53
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü         
10:27
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 16:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei