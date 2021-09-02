Üye Girişi
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir

02.09.2021 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusunda Cumhur İttifakı ortaklarının anlaşmaya varmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dar bölge sisteminden bahseden Tayyar, "Elimiz değmişken bir de dar bölgeyi getirsek, ilk seçimde cumhur ittifakının vekil sayısı 400'e çıkabilir. Mesela; Gaziantep 14-0 olabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ortaklarının yüzde 7 seçim barajı üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından siyaset sahnesi, seçim barajı tartışmalarına kilitlendi. Tartışmalara katılan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dar bölge çıkışı geldi.

BAHÇELİ: 7 OLARAK TESCİLLENMİŞTİR

Erdoğan'ın sözlerinin ardından yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir

"400 VEKİL ÇIKARABİLİRİZ"

MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 7 seçim barajı açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "İttifak mekanizması yüzde 10 seçim barajını fiilen ortadan kaldırdı. Barajın 7'ye indirilmek istenmesi önemli bir aşama. Elimiz değmişken bir de dar bölgeyi getirsek, ilk seçimde cumhur ittifakının vekil sayısı 400'e çıkabilir. Mesela; Gaziantep 14-0 olabilir" dedi.

DAR BÖLGE SİSTEMİ NEDİR?

Dar bölge sisteminde milletvekili sayısı kadar seçim çevresi oluşturuluyor. En çok oyu alan milletvekili seçiliyor. Milletvekillerini daha güçlü kılacağı savunulan sisteme ise MHP'nin karşı olduğu iddia ediliyor.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhur İttifakı, Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir - Son Dakika


Son Dakika

Karadağ maçı sonrası 09:32 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti 09:25 Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı 09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler 23:43 Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti 21:13 MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu 20:57 Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor

Son Dakika Haberleri
09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
09:25 AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir
09:24 Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti
09:22 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:17 Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti
09:15 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu         
09:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek         
09:22
Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti         
09:17
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 09:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement