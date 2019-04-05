AK Parti MKYK Üyesi Subaşı Rekor Başkanı Tebrik Etti

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakına yüzde 70 oranla oy veren ve Bölge'de bir rekora imza atan Dursunbey'e AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret eden Subaşı Başkan Bahçavan ve meclis üyelerini kutladı.

DURSUNBEY'İN TÜM TALEPLERİ GERÇEKLEŞECEK

Seçim sonrası ilk tebrik ve değerlendireme ziyaretini Dursunbey'e gerçekleştiren Subaşı, yüzde 70 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkan Dursunbey'e minnettar olduklarını belirtti. Subaşı Dursunbey'in Balıkesir'in yüz akı olduğunu hem Büyükşehir hem de İlçe Belediyesinde yüzde 70'lik oranla Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığını söyledi. Kendilerinden gönül desteğini esirgemeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Subaşı, yeni çalışma döneminde Ramazan Bahçavan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Dursunbey'e güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi. Bu sonuçlardan da milletvekilleri olarak ders çıkardıklarını ifade eden Subaşı; "Dursunbey'in yılardan beri bazı talepleri vardı. Bu talepler seçimlerde karşımıza geldi. Bize bu kadar güzel oy desteği ile destek veren sevgili hemşehrilerimize o talepler noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. O taleplerden birisi Yol birisi de Doğalgaz talebi. İnşallah dört sene kadar önümüzde seçim yok. Bu çalışma döneminde bu talepleri Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz, hükümet ve iktidar olarak gerçekleştirmeye çalışacağız. Dursunbey bizi memnun etti. Allah'ta tüm Dursunbeylileri memnun etsin. Teşekkür ediyorum Dursunbeyli hemşehrilerimize" dedi.