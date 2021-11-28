AK Parti MKYK üyesi ve gazeteci-yazar Orhan Miroğlu, okurlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun son kitabı "Mağdurların Coğrafyasında: Arka Bahçemizdeki Halklar" Mardin'de okurlarıyla buluştu.

Miroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Otelinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

Mağdurların Coğrafyasında: Arka Bahçemizdeki Halklar isimli kitabını imzalayan Miroğlu, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı Mardin'in hayatı boyunca hep önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Miroğlu, "Sevgili Mardinlilerle özlem giderdim, hasbıhal ettim ve son kitabımı imzaladım. Hissettiğim bu şehre dair, hayat boyu hep sürecek olan güçlü bir aidiyet duygusu ve bir ömürle telafisi mümkün olmayacak kadar büyük bir sorumluluk oldu." dedi.

Etkinliğe Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç katıldı.

Tarihi binada gerçekleştirilen imza günü etkinliğine üniversite öğrencileri ve Mardin'i ziyaret eden yerli turistler de büyük ilgi gösterdi.