AK Parti'li Baybatur: Üzümde kalıntı yüzünden uluslararası pazarda payımız düşmeye başladı - Son Dakika
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AK Parti'li Baybatur: Üzümde kalıntı yüzünden uluslararası pazarda payımız düşmeye başladı

23.08.2022 16:09
AK Parti'li Baybatur: Üzümde kalıntı yüzünden uluslararası pazarda payımız düşmeye başladı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, son dönemlerde İran üzümünün Manisa üzümünden daha pahalı hale geldiğini belirterek, "Onlarda kimyasal maddelerle ilgili bir ambargo olduğu için atamıyorlar.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, son dönemlerde İran üzümünün Manisa üzümünden daha pahalı hale geldiğini belirterek, "Onlarda kimyasal maddelerle ilgili bir ambargo olduğu için atamıyorlar. Biz ilaçla ilgili kalıntı bırakıyoruz. Kalıntıdan dolayı da yurt dışı pazarlarda satışımız zorlanmaya başladı. Gün geçtikçe uluslararası pazardaki payımız bu kalıntı yüzünden düşmeye başladı" dedi.

Manisa'da sultani çekirdeksiz üzümü sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım töreni Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da yapıldı. Törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Baybatur, çiftçilere uyarılarda bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce Manisa'da alım yapması gerektiğine dikkati çeken Baybatur, "Çiftçimizin ürününü açığa dökmesini engellemek, fiyatının para etmesini sağlamak adına çalışma yapıyoruz. Devletimiz TMO aracılığıyla üreticimize yardımcı olmaya çalışıyor. TMO Genel Müdürü, alım noktaları kurmak ve depoları kiralamak istediklerini ama Manisa'da boş olan depolara metrekaresine 40-50 TL istendiğini söyledi. Manisa Ticaret Borsası başta olmak üzere, sizlerden de fedakarlık bekliyoruz. Deposu ve alanı olan arkadaşlarımızdan, üzümün açığa dökülmesini engellemek adına TMO ve hükümetimize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.'İRAN ÜZÜMÜ BİZİMKİNDEN DAHA PAHALI HALE GELDİ'"Son dönemlerde İran üzümü bizimkinden daha pahalı hale geldi" diyen Baybatur, şöyle devam etti:  "Neden? Onlarda kimyasal maddelerle ilgili bir ambargo olduğu için atamıyorlar. Biz ilaçla ilgili kalıntı bırakıyoruz. Kalıntıdan dolayı da yurt dışı pazarlarında satışımız zorlanmaya başladı. Gün geçtikçe uluslararası pazardaki payımız bu kalıntı yüzünden düşmeye başladı. Organiğe yönelmek, ya da daha az kalıntılı ürünü üretmek için de hepimize görev düşüyor. Bu konuda çiftçi kardeşlerimizi, üreticilerimizi de uyararak, destekleyerek, yol göstererek yardımcı olalım diyorum."

Konuşmaların ardından Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi'nden Vahit Gülten'in (65) getirdiği 50 kilogram kuru üzümün satışı, açık arttırma usulüyle gerçekleştirildi. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün, açılışını 100 TL'den başlattığı kuru üzümün kilosunu Baybatur, 3 bin 500 TL'den borsa adına satın aldı. Daha sonra Gülten'e çeyrek altın takdimi yapıldı. Emeğinin karşılığını aldığını belirten Vahit Gülten, çok mutlu olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

AK Parti, Manisa, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Baybatur: Üzümde kalıntı yüzünden uluslararası pazarda payımız düşmeye başladı - Son Dakika

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