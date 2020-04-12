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AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"
6 saat önce
AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasının ardından yaptığı paylaşım ile Soylu'ya destek verdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasının ardından yaptığı paylaşım ile Soylu'ya destek verdi.
AK Partili Milletvekili Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve Millet sevdanız ile gece gündüz nasıl çalıştığınıza şahidiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden namussuzları, hainleri, teröristleri ve sevicilerini sevindirmeyelim" ifadelerini kullanarak, 'BütünSoysuzlaraBirSoyluYeter' hastagi ile paylaştı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:13 Kaynak: İHA
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