AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi - Son Dakika

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

6 saat önce

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi, System.String[]

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.


Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:58 Kaynak: DHA
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