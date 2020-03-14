AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi - Son Dakika

AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi

6 saat önce

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi, System.String[]

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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