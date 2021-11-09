AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından partiye üye kazandırma çalışmalarında kullanılan mobil üye kayıt aracı, Havza'da çalışma gerçekleştirdi.

Kevser Parkı önüne konuşlanan araçla isteyenlerin AK Parti Samsun İl Başkanlığına üye kaydı yapılıyor. Araçta AK Parti müzik yayınları, slayt gösterileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları da yayınlanıyor.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, mobil aracı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti.

Kayan, tüm vatandaşları AK Parti'ye üye olmaya davet ederek, "İlçe teşkilatımız zaten mahalle mahalle, ev ev dolaşarak üye kaydı yapıyordu. Artık mobil aracımızla daha modern şekilde çalışmamızı yapacağız. Mobil aracımızda partili partisiz çok sayıda vatandaşımızı da konuk etme imkanı buluyoruz. AK Parti ailemiz her geçen gün büyüyor. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmesi bizi memnun etti. Bu da partimize duyulan sevgi ve güvenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İnşallah 2023 hedeflerimize doğru ilerlediğimiz yolda halkımızın desteğiyle AK Parti'nin bayrağını Havza'da daha yükseğe dikeceğiz." dedi.