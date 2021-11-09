Üye Girişi
AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı - Son Dakika

AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı

09.11.2021 15:35
AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından partiye üye kazandırma çalışmalarında kullanılan mobil üye kayıt aracı, Havza'da çalışma gerçekleştirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından partiye üye kazandırma çalışmalarında kullanılan mobil üye kayıt aracı, Havza'da çalışma gerçekleştirdi.

Kevser Parkı önüne konuşlanan araçla isteyenlerin AK Parti Samsun İl Başkanlığına üye kaydı yapılıyor. Araçta AK Parti müzik yayınları, slayt gösterileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları da yayınlanıyor.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, mobil aracı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti.

Kayan, tüm vatandaşları AK Parti'ye üye olmaya davet ederek, "İlçe teşkilatımız zaten mahalle mahalle, ev ev dolaşarak üye kaydı yapıyordu. Artık mobil aracımızla daha modern şekilde çalışmamızı yapacağız. Mobil aracımızda partili partisiz çok sayıda vatandaşımızı da konuk etme imkanı buluyoruz. AK Parti ailemiz her geçen gün büyüyor. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmesi bizi memnun etti. Bu da partimize duyulan sevgi ve güvenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İnşallah 2023 hedeflerimize doğru ilerlediğimiz yolda halkımızın desteğiyle AK Parti'nin bayrağını Havza'da daha yükseğe dikeceğiz." dedi.

AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı
AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı

AK Parti, Samsun, Müzik, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi 15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek         
15:27
Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı         
15:19
Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı         
15:01
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti mobil üye kayıt aracı Havza'da çalışma yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement