AK Parti Mucur Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Erdoğan Kovid-19'a yenik düştü - Son Dakika

AK Parti Mucur Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Erdoğan, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybetti.
Erdoğan, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür tedavi görüyordu.
Hastane morgundan alınan Erdoğan'ın cenazesi, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde toprağa verildi.
Ramazan Erdoğan'ın eşi Fatma Erdoğan'ın da 15 gün önce Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Bu arada, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
- Kaynak: AA
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