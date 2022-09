AK Parti Muğla'da bir ayda 30 bin hane ziyareti gerçekleştirecek

AK Parti Muğla il Başkanı Kadem Mete, teşkilatlarının bir ayda 30 bin hane ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Mete, gazetecilere, kuruluşundan bu yana her zaman milletinin yanında olan partilerinin, bulduğu her fırsatta milletin derdini dinlediğini, çözüm bulmak için seferber olduğunu, milletin de girdikleri her seçimde partilerine desteğini yinelediğini kaydetti.

Kısa süre önce il ve ilçe teşkilatlarıyla toplamda 3 bin haneyi ziyaret ettiklerini anlatan Mete, "Çaldığımız her kapıdan bizleri güler yüzle karşılayan vatandaşlarımızla karşılaştık. Kendilerine bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. İl Başkanlığı olarak yeni bir çalışma başlatarak daha çok vatandaşımıza misafir olmak istedik. 30 günde 30 bin hane ve 100 bin gönül söylemiyle yeniden yollara düşeceğiz." dedi.

Kadem Mete, parti teşkilatları olarak Muğla'da 100 bin kişiyle yüz yüze görüşmeyi hedeflediklerini, ziyaretlerle aynı zamanda Muğlalı hemşerilerin talep ve sorunlarını tespit edeceklerini ifade etti.

13 ilçede ilçe başkanları koordinesinde startını verdikleri bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını dileyen Mete, "Başta gönül kapılarını bizlere açan kıymetli hemşerilerimize ve yeniden yollara dökülen teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir." diye konuştu.