AK Parti Muğla İl Başkanı Mete Açıklaması

AK Parti Muğla
İl Başkanı Kadem Mete
, "Televizyon
ekranlarından milleti sokağa çağıranların hayali malumdur. Demokratik yollarla
kazanamadıkları mücadeleyi gezi ve benzeri olaylarla başaracaklarını düşünmektedirler. Yasaklarla, yokluklarla ve antidemokratik birçok fikir ve eylemlerle anılan CHP
'nin il başkanına da bu durumu savunmak kalıyor." dedi.
Başkan Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, özgür, tarafsız, objektif, ahlaki
değerleri göz ardı etmeyen basının ülke menfaatleri için hayati önem taşıdığını söyledi.
Demokrasinin olmazsa olmazı olan basının, bin bir zahmetle görevini yerine getirmesi, vatandaşın haber
alma özgürlüğünü sağlaması, sosyal medyanın da vatandaşın hayatına girmesi ile doğru, tarafsız ve güvenilir
haberi ulaştırma gayretinin takdire şayan olduğunu kaydetti.
Ellerinde bulundurdukları medya gücünü milletin sesini duyurmak yerine kendi iddia ve ideallerini yansıtmanın telaşı içerisinde olanların ülke de
karışıklık çıkmasının hayalini kuranların nasıl bir yanlışın içerisinde olduklarının en
kısa zamanda farkına varacaklarını anlatan Mete, "Televizyon ekranlarından milleti sokağa çağıranların hayali malumdur. Demokratik yollarla
kazanamadıkları mücadeleyi gezi ve benzeri olaylarla başaracaklarını düşünmektedirler. Yasaklarla,
yokluklarla ve antidemokratik birçok fikir ve eylemlerle anılan CHP'nin il başkanına da bu durumu
savunmak kalıyor." diye konuştu.
CHP Muğla İl Başkanının 15 Temmuz gecesi "Biz ölümüne" diyerek halkıyla birlikte
sokaklarda olan, demokrasiye müdahaleyi canı pahasına önleyen, girdiği her seçimi milletin takdiri ile zaferle neticelendiren bir lidere "tek adam" rejimi benzetmesi gafletinde bulunduğunu anlatan Mete, şunları kaydetti:
"Malum partinin il başkanı tek adam rejimi görmek istiyorsa kendi partisini gözden geçirmelidir.
Hatta kaybettiği onca seçime rağmen, tabanın sesine kulak tıkayan, istifa diyeni ihraç eden genel
başkanları kendilerine bu konuda çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Aslında çok açık ortadadır ki CHP İl Başkanının çabası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ı hedef alarak kendi parti merkezleri ve il teşkilatlarındaki tek adamlığı gölgelemektir.
Fikir ve eylemlerindeki sığlığı 'sadece şu gazeteleri okuyacağız, şu televizyon kanalını
seyredeceğiz' diyerek itiraf eden il başkanına tavsiyemiz şudur ki aziz milletimiz hangi gazeteyi
okuyacağını, hangi televizyon kanalını izleyeceğini, ne zaman sokağa çıkacağını, çok iyi bilir."
Türk milletinin ferasetinin asla küçümsenmeyeceğini vurgulayan Mete, " Türkiye
'yi başka ülkelerle karıştırmayınız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sözleri bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Burası Fransa
değil. Burası Hollanda
da değil. Gezi hayalinizin gerçekleşmesine milletimiz asla izin vermeyecektir.
Savunduğunuz kişi 'PKK
'ya teşekkür etmeliyiz' diyen birisidir. Size, toprağında şehit kanı
olan, ve en çok şehit veren illerden biri olan Muğla'da siyaset yaptığınızı hatırlatmak isterim. Sahip
çıkacaksanız eğer bölücü terör örgütlerine teşekkür edenlere değil, canını vatan uğruna feda edenlere sahip çıkın." şeklinde konuştu.
Kadem Mete, milletin ferasetine güvendiklerini anlatarak, terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile kol kola seçim çalışmaları yürütenlerden de milletin rahatsız olduğunu ifade etti.