AK Parti Muğla İl Başkanı Mete basın toplantısı düzenledi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sadece Marmaris'te esnaf ve turizmcinin kullanması için devlet bankalarına 350 milyon liralık KGF limiti açıldığını ifade ederek, "Kullanımla ilgili sorunları da çözdük. KOBİ olanlar 5 milyon, KOBİ dışı olanlar da 15 milyona kadar kredi kullanabilecekler. Limiti de 350 milyondan 500 milyona çıkardık. Sadece Marmaris'teki esnaflarımız için 500 milyon lira kredi hazır." dedi.

Mete, Marmaris ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında, salgın, yangın ve selden etkilenen Marmaris'te esnaflarımızın kredi sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmeleri sonucu talimatlarıyla bir çalışma yapıldığını kredi imkanının da Ukrayna ve Rus tur operatörlerine de başvurmaları durumunda onlara da açılacağını söyledi.

İçmeler sahilinin Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu Plajı'na döndüğünü aktaran Mete, "İçmeler'de yapılan araştırmalarda 485 bin ton malzeme dağlardan yamaçlardan dereler vasıtasıyla içmeler körfezine akmış durumda. Sayın Bakanımızla körfezde inceleme yaptık. Bakanlığımızın görevi olmamasına rağmen turizme katkı sunmak adına destek verdiler. Denizden bu malzemeler alınarak başka yere nakledilecek. 16 bin ila 20 bin kamyonla malzeme taşınacak. Sahili kurtaracağız. İstanbul'dan ekip gelecek yerinde inceleyip geceleri çalışmak suretiyle sahili eski haline getireceğiz." diye konuştu.

Yangınlardan etkilenen arıcılara devletin ürettiği şekerden uygun fiyata verildiğine değinen Mete, şöyle devam etti:

"Şekerle üretim yapan esnaflarımıza Marmaris Ticaret Odası tarafından verilecek üretim yaptığına dair belgeyle Türk Şeker A.Ş.'nin şekerlerinden uygun fiyata verilecek. Şeker üreten pastanedir, fırındır, oteldir, kafedir, MTO'dan üretim yaptıklarına dair aldıkları belge ile uygun şeker alabilecekler. Bu da esnafımıza ciddi destek yapacaktır."

Mete, müzik yayını yasağı saatiyle ilgili vatandaşı da esnafı da memnun edecek düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, "Müzik yayını 01.00 olarak sınırlandırılmış durumda. Turizm ve Kültür Bakanlığımız kapalı mekanlarda yeni bir düzenleme yapmakta. Milleti rahatsız etmeyeceğinin emin olacağını yerlerde herhangi bir sınırlandırmanın olmaması benim şahsi düşüncem. Ben de turizmciyim. Bölgenin sorunlarına ne kadar çalışma yaptığımı vatandaşlarımız biliyor. Müzikle alakalı düzenlemenin esnafı da vatandaşları da rahatlatacak düzenlemenin hayata geçireceğini düşünüyorum. Armutalan'da müzik yasağını 23.30'da yapıyorsunuz. Biz 01.00'de yasağı yapıyoruz diye eleştiriyorsunuz. Ben sizin 23.30 yasağını eleştirmiyorum yanlış yapıyorsunuz demiyorum. Başkasını eleştirirken siz ne yapıyorsunuz bir ona bakın." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin evleri yanan vatandaşların evleri yaptığı zaman maliyetinin yarının devlet tarafından karşılandığına dikkati çeken Mete, "Geri kalan yarısı için kredi veriyor. Bu kredi 20 yıl vadelidir. Bunun ilk 2 yılı ödemesizdir. Geri kalan 18 yılında vade sabittir. Şuan Van'da depremden yıkılan evleri yapılan vatandaşlarımız aylık 200 lira kredi ödemektedir. Bundan daha güzel bir fırsat veren kurum kuruluş bulamazsınız. Bundan şikayetçi olan varsa sözleşmesini iptal edebilir. Burada sunulan şartlar Türkiye'de bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şartlardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen de bayram kutlamalarının dolu dolu halkla birlikte her yerde renkli şekilde kutlandığını CHP'lilerin bütün açıklamalarının şova yönelik olduğunu icraatlarının olmadığını kaydetti.