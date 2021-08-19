Üye Girişi
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

19.08.2021 20:19
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kentteki orman yangınlarında devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, gencinden yaşlısına pek çok vatandaşın canı pahasına yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kentteki orman yangınlarında devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, gencinden yaşlısına pek çok vatandaşın canı pahasına yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

Mete, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 29 Temmuz'da Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Bodrum'da eş zamanlı yangınların başladığını, daha sonra Fethiye, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de de çıkan yangınların 10 Ağustos'a kadar devam ettiğini hatırlattı.

Yangın sahalarında kahramanca mücadele eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Mete, "Bu zorlu süreçte devletimizin tüm kurumları seferber olmuş, gencimizden yaşlımıza pek çok vatandaşımız canı pahasına yangınla mücadele etmiştir. Yangın söndürme çalışmalarında can veren tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Mete, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, gençler, kadınlar olarak bu süreçte her gün yangın sahalarında yer aldıklarını kaydetti.

Hükümetin olağanüstü çabasıyla, milletin birlik içinde mücadelesiyle, 12 Ağustos'ta tüm yangınların kontrol altına aldığını, havadan ve karadan soğutma çalışmaları başlatıldığını belirten Mete, şunları kaydetti:

"Yangınlarla mücadelede orman teşkilatımızın yanı sıra büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizin de ciddi katkıları olmuştur. Bu vesileyle görev alan tüm belediye görevlilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hükümetimiz daha ilk günden itibaren üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı. Takviye hava ve kara araçlarını temin etti, zarar tespit komisyonlarını devreye soktu, bu komisyonlar valilerin riyasetinde çalışmalarını hızla başlattı. Bu sırada yangınların çıkış sebebine ilişkin çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması, nem oranının düşmesi gibi nedenlerin bu yangınlara sebep olması ihtimalinin yanı sıra bu yangınların 'terör örgütlerinin işi olabileceği' konuşuldu. Hükümetimiz, yangınların çıkış anından itibaren bütün ihtimaller üzerinde durdu. Polis teşkilatımız bütün araştırmalarını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bunun sonucunda alınan istihbaratlar, yürüyen soruşturmalar ve gözaltına alma gibi durumlar olsa da şu an için söylenecek tek söz, bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan yanan ormanlarımıza ve telef olan hayvanlarımıza kadar yitirdiğimiz her bir canın hesabını mutlaka soracağız."

Mete, yangın söndürmede kullanılan kara ve hava aracı sayısının da yetersiz olmadığını vurguladı.

"Bu bölgelerde hızla ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız"

Muhalefetin "Yanan bölgeler tekrar ağaçlandırılmayacak, imara açılacak" algısı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Mete, "Bunların bu söylemleri tamamen yalandır. Anayasanın 169. maddesi açık ve nettir. Buna göre yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, orada bir yapılanmaya gidilemez. Ayrıca bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık da yapılamaz. Halkımızın gönlü ferah olsun. Bu bölgelerde hızla ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Mete, yangınlar sürerken sosyal medyada pek çok yalan haber dolaştığını, aziz milletin bu kirli oyunlara inanmadığını vurguladı.

Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı süreçte, millet olarak çok üzüldüklerini, fakat devletin gücüyle milletin birlikte hareket ettiğini görmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Mete, "Tüm yaraları sarmak adına hükümetimizin çalışmalarına hızla devam ettiğini, vatandaşlarımızın bilmesini ve gönüllerinin rahat olmasını yürekten temenni ediyorum. Tüm bu duygu ve düşünceler içinde, tekrar böyle bir afeti yaşamamayı Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

Kadem Mete, AK Parti, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak 20:12 Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem 19:38 Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor 18:56 Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor
Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın 17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler 15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak         
20:19
Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor         
19:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz         
19:22
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu         
18:55
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti         
18:14
28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek         
17:16
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 20:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement