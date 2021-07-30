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AK Parti Muğla Milletvekili Demir'den Muğla'daki yangınlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Demir'den Muğla'daki yangınlara ilişkin açıklama Açıklaması

30.07.2021 11:04
AK Parti Muğla Milletvekili Demir'den Muğla'daki yangınlara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'daki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin canla başla mücadele verdiklerini bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'daki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin canla başla mücadele verdiklerini bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, dün Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde 4 ayrı noktada başlayan yangınların kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Muğla'yla birlikte 7 ilde de benzer yangınların meydana geldiğini belirten Demir, kentteki yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü teşkilatı tarafından en geç 10 dakika içinde müdahale edilerek, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlandığını hatırlattı.

Marmaris'teki yangında bir vatandaşın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini, yangın işçilerinden yaralananların da olduğunu belirten Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Valimiz Orhan Tavlı koordinasyonunda ekiplerimiz canla başla, dünyada örneği çok az görülür biçimde büyük bir mücadele vermektedir. Amerika, Avrupa kıtalarında çıkan yangınların aylar boyunca devam ettiği gerçeği Türkiye'nin bu alandaki başarısını gözler önüne sermektedir. Hatırlatmak isterim ki, Türkiye, uluslararası verilere göre yıllık yanan orman alanlarının ülke orman alanına oranı ve yangın başına düşen alan miktarı rakamlarıyla orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkedir. Her yangında görmeye alışık olduğumuz, adeta böyle sıkıntılı günleri ortaya çıkmak için fırsat bilen, ekiplerimizin çalışma motivasyonunu baltalamak, devletimizin, hükümetimizin itibarını zedelemek amacıyla kulaktan dolma bilgilerle açıklamalar yapan siyasetçileri sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ülke olarak üzüntü duyduğumuz bugünlerde siyasi söylemlerde bulunmak son derece yakışıksız olmuştur. Olumsuzluklardan pirim yapmayı siyaset sananları Muğla kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Devletimiz görevinin başındadır. Yangının ortaya çıkışıyla ilgili soruşturmalar da adliye ve kolluk güçlerimiz tarafından geniş kapsamlı olarak sürdürülmektedir."

Demir açıklamasında, "Muhalefet olarak gerçek dışı söylemlerde bulunarak algı oluşturmaya çalışmak yerine arka arkaya ve aynı zamanlamalarla çıkan yangınların sebeplerini araştırmak için devletimize yardımcı olmak milletimiz adına faydalı bir davranış olacaktır." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere yangında görev alan tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür eden Demir, yangında hayatını kaybeden vatandaşa ve bugüne kadar yangınla mücadelede hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Mehmet Yavuz Demir, Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muğla Milletvekili Demir'den Muğla'daki yangınlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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