AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Fethiye'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

DSİ Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte konuşan Demir, muhtarlığın her türlü sıkıntının sorunun dile getirildiği, devletin temel taşı olduğunu söyledi.

Bölgenin her alanına hizmet etmek için yarış halinde olduklarını aktaran Demir, "Pandemi süreci olmasına rağmen Muğla'ya çok güzel hizmetler yapıldı. Meclis'te Muğla'nın sorunlarını en iyi şekilde dile getiriyoruz. Milletvekili Yelda hanımla uyumlu bir şekilde hizmet için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Fethiye'ye bin yataklı 60 milyon lira bedelli öğrenci yurdu inşaatının yapımının devam ettiğini belirten Demir şunları kaydetti:

"Bin yataklı öğrenci yurdunun daha yatırım planına alınmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ücretsiz yararlanması koşuluyla Yanıklar Mahallesi'ndeki Karaot Plajı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Fethiye Belediyesi'ne devrini sağladık. Fethiye Devlet Hastanesine anjiyo ünitesi kurarak Fethiyelilerin mağduriyetini gidereceğiz. Fethiye Körfezi'nin sahile yakın bölümlerinde DSİ imkanlarıyla temizlik çalışması yaptık. Esenköy Mahallemize FIFA standartlarında yeni bir futbol tesisi yapıyoruz. Son iki yılda Fethiye mahallelerine 70 bin metrekare parke taşı dağıttık."

Fethiye'ye yapılan diğer yatırımlar hakkında bilgi veren Demir, daha sonra muhtarların taleplerini dinledi.