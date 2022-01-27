AK Parti Muğla Milletvekili Demir, ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, ilçelerde vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili Demir, TBMM'nin ara dönem tatiline girmesiyle çalışma temposunu bölgesinde yoğunlaştırdı. Demir, Bodrum, Ula, Ortaca, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde toplumun her kesiminden taleplere çözümler üreten çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığınca düzenlenen mahalle başkanları buluşmasında katıldı. Burada teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, gördüğü yoğun katılım ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir, programlarına AK Parti Muğla İl Başkanlığınca düzenlenen daraltılmış il danışma kurulu toplantısıyla devam etti. Burada il merkezi ve ilçelerdeki belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın, gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ve parti yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen milletvekili Demir, gittikleri her yerde 2023'te de AK Parti'ye güçlü bir teveccüh olacağını gördüklerini, terör örgütleriyle birlikte hareket eden Millet İttifakı bileşeni partilerin milletin gözünde bir kıymeti olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Menteşe ilçe merkezinde kalan sanayi sitesinin şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürüten Demir, projenin son durumu hakkında bilgi almak için Ata Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ayhan Çay'ın daveti üzerine kooperatif binasına gitti. Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ile Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi arasında imzalanan protokolle ilgili gelişmeleri takip etti. Demir, sanayi sitesinin Akkaya Mahallesi'ne taşınmasıyla ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.