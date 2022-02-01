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AK Parti Muğla Milletvekili Demir, ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Demir, ilçe ziyaretlerinde bulundu

01.02.2022 13:52
AK Parti Muğla Milletvekili Demir, ilçe ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, ilçelerde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, ilçelerde vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili Demir, Fethiye programı kapsamında AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk tarafından düzenlenen Taşyaka Mahalle buluşmasına katıldı.

Burada parti mensuplarıyla bir araya gelen Demir, ardından Fethiye Muhacirler Sosyal Yardımlaşma Derneği, Fethiye Selanikliler Derneği, Kesikkapı Muhtarı Süzen Taşar, iş insanları Bayram ve Murat Kiremitli'yi ziyaret etti.

Bir süre önce Karaçulha Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Seher Kuşgöz'ün ailesine de taziye ziyaretine giden Demir, başsağlığı dileklerini iletti.

Demir ve beraberindeki teşkilat mensupları İncirköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Söğütlü, Kızılbel ve Koru mahallelerinin parke taşı, Telekom altyapısı başta olmak üzere çeşitli taleplerini yerine getiren Demir, vatani görevine gidecek olan gençleri de tebrik etti.

Demir, daha sonra programları kapsamında Bodrum ilçesinde AK Parti Bodrum Gençlik Kollarının daveti üzerine gençlerle bir araya geldi. Konacık'ta gerçekleşen buluşmada gençler, doğum günü dolayısıyla Demir'e sürpriz yaparak pasta kesti.

Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Azat Erol Ataş, Demir'in tecrübeli bir siyasetçi olması nedeniyle bölgesine hizmet getirme noktasında son derece başarılı ve gençlerin idolü bir kişilik olduğunu ifade etti.

AK Parti döneminde gençlere yapılan hizmetlere değinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi gösteren örnekleri anlatan Demir,"Cumhurbaşkanımızın 'Gençleri yedek kulübesinde değil, ilk 11'de görmek istiyoruz' sözü sizlere ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi. Bugün TBMM'ye ya da partimizin önemli yöneticilerine baktığınızda birçok arkadaşımızın geçmişinde ya gençlik kollarında ya da kadın kollarında görev aldığını görürsünüz. Bunu başarabilen tek parti AK Parti'dir. AK Gençlik bu ülkenin zenginliği ve dinamizminin en önemli kaynağı." dedi.

Demir, daha sonra AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik tarafından düzenlenen mahalle buluşmalarına katıldı.

Selimiye, Çamköy ve Danışment mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Demir, özellikle yöre sakinleri adına iletilen taleplerde ilgili birim yetkilileriyle görüşerek çözüm üretti.

Gittiği mahallelerde ilgiyle karşılanan Demir, memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretlerde partiye yeni katılanlara rozet takma töreni de gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muğla Milletvekili Demir, ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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