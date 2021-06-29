AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Dalaman'daki kağıt fabrikasının kapatıldığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı kağıt fabrikasının kapatıldığını, işletmeye 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Gökcan, yazılı açıklamasında, Dalaman'da bulunan kağıt fabrikasında çıkan ve henüz söndürülemeyen yangının neden olduğu hava kirliliği ve buna bağlı yaşanan sağlık sorunlarını vatandaşlardan dinlediklerini belirtti.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve İlçe Başkanı Şefik Oğuz ile yangın mahallinde yapılan çalışmaları yerinde görüp, yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle konuştuklarını aktaran Gökcan, "Bu inceleme sonrasında Dalamanlı hemşerilerimizin yaşadıkları sıkıntıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ilettik ve Bakanlığımızca da söz konusu fabrikanın kapatılması kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiğini dile getiren Gökcan, şunları kaydetti:

"Kendilerine hemşerilerim adına teşekkür ettim. Yangının tekrar çıkması riskine karşı ve tehlikenin giderilmesi için Bakanımızdan yardım ve destek talebinde de bulundum. Bakanımız konu ile yakından ilgilenmeye devam edeceklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre izin ve lisans belgesi süresiz iptal edilen fabrikaya 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandı."

Gökcan, açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından fabrikanın kapatılmasına ilişkin alınan kararı da paylaştı.