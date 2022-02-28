AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan "28 Şubat" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan "28 Şubat" açıklaması

28.02.2022 18:09
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 28 Şubat sürücinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 28 Şubat sürücinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gökcan, yazılı açıklamasında, 28 Şubat sürecinde siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını belirtti.

28 Şubat'ı bir demokrasi faciası, milli iradeye açık bir müdahale olarak değerlendiren Gökcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"28 Şubat kadim tarihimizde bir ilk değildi, son da olmadı. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ Terör Örgütü'nün de 28 Şubatçılardan farkı yoktu. Müdahale şekilleri ve isimleri farklı idi ama niyetleri aynı idi. Amaç, milli iradeyi gasp etmekti. Ülkemizin yönetimini millete vermemekti. Milletimizin kendi inancıyla, kendi tarihiyle, kendi değerleriyle, kendi kültürüyle, kendi yönetimiyle söz sahibi, iktidar olmasını engellemekti. Üstelik o günün sözde muktedirleri süreç, bin yıl sürecek demişlerdi. Ama bırakın bin yılı on yıl bile sürmedi. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm vesayetleri sildiğimiz gibi askeri vesayeti de sildik. Milli iradeyi hakim kıldık. Milletimizin emrinde, hizmetinde milletimizle barışık bir yapı oluşturduk."

Gökcan, 28 Şubat'ın milletin vicdanında mahkum edilerek lanetlendiğini ifade etti.

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Milletvekili, AK Parti, 28 Şubat, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan '28 Şubat' açıklaması - Son Dakika


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