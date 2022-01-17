AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gökcan, Yerbelen Mahallesi'nde yaşadıkları çadırlar kullanılamaz hale gelen vatandaşları, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Yerbelen Muhtarı Hüseyin Gün ile ziyaret etti.

Yağışlar nedeniyle mağdur olan 7 ailenin sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini belirten Gökcan, "Muğla Valimiz Orhan Tavlı ile görüşerek Roman vatandaşlarımızın çadır yerine konteynerlerde kalması için bir çalışma başlatıldı. Yaşanan sel sonrasında otelde misafir edilen Roman vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgileri hepimizi duygulandırdı." dedi.

Gökcan daha sonra Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile ilçe merkezi, Kordon, Hamitköy ve Zaferler mahallerinde incelemelerde bulundu.

Su altında kalan tarım arazileri ve seraları da gezen Gökcan, şöyle konuştu:

"Şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarının hızlandırılmasını, özellikle zarar gören seralar ve arı kovanlarıyla ilgili öncelikli çalışma yapılmasını talep ettik. Zararların telafisi için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den de destek istedik. AFAD yetkilileriyle de görüşerek, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldık ve yaraların bir an önce sarılması için işlerin hızlandırılması gerektiğini söyledik. Hemşerilerimiz müsterih olsun, AK Parti iktidarlarımız döneminde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik ve etmeyeceğiz. Muğla'mızda yaşanan şiddetli yağıştan etkilenen tüm ilçelerimize geçmiş olsun."

Öte yandan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.