AK Partili Gökcan, Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Gökcan, Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

23.08.2022 18:30

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği"nde yaşanan olaylardan dolayı bir Yörük kızı olarak kırgın ve üzgün olduğunu ifade etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği"nde yaşanan olaylardan dolayı bir Yörük kızı olarak kırgın ve üzgün olduğunu ifade etti.

Milletvekili Gökcan, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta düzenlenen şenlikte kürsüye davet edilmediğini, bunun Yörük kültürüne yakışmayan büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Yörük Obaları Dernek Başkanı Orhan Akcan'ın, kendisini konuşturmaması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den talimat aldığını ileri süren Gökcan, "Yapılan şenlik tam anlamı ile CHP'nin şovuydu. Birlik beraberlikten, hoşgörüden bahsediyorlar, bir de milletvekilini konuşturmamak için 'dernek olarak prensip kararı aldık' diyorlar. Şenlikte yaşanan olaylardan dolayı bir Yörük kızı olarak kırgın ve üzgünüm. Milletin seçtiği vekili kimsenin susturmaya hakkı yok." diye konuştu.

Muğla halkını her platformda temsil etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Gökcan, herkesin hakkını ve hukukunu koruduklarını kaydetti.

Muğla Yörük Obaları Dernek Başkanı Orhan Akcan'ın hafta sonu yaşananlara ilişkin açıklama yaptığına dikkati çeken Gökcan, şöyle konuştu:

"Akcan, yaşananları ört pas etmek için dün yine bir açıklama yaptı. Osman Gürün'den aldıkları talimat ile dernek yönettiğini zanneden, Yörük kültürüne yakışmayan tavır ve davranış içinde olan dernek başkanı Orhan Akçan'ı istifaya davet ediyoruz. 'Şenliğe, siyasi gölge düşmesin' diyenler, CHP'li Menteşe ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanına konuşma yaptırdı. Böylelikle siyasi şov yaptırıldı. Benim konuşmama tahammül edemeyen CHP zihniyeti, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyesi Eray Çiçek'e de söz vermedi."

"Büyükşehir Belediyesinde ücret dengesizliği var"

Muğla Büyükşehir Belediyesinde işçilere mobbing uygulandığını savunan Gökcan, "Sınırsızlık meydanında, özgürce konuşmak, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, zulüm ve baskı gören, mağdur edilen işçilerin seslerini duyurmak ve haklarını savunmak için de toplandık." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Muğla'dan çağrıda bulunduğunu belirten Gökcan, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 'hak, hukuk' diye, sözde adalet yürüyüşü yaptınız. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar, ücret adaletsizliği, mobingler sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Buradaki haksızlığa uğrayan işçi ve emekçi kardeşlerimiz için de yürüyecek misiniz. Sizi CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinde yaşanan ücret adaletsizliği için Muğla'ya adalet yürüyüşüne davet ediyoruz.

Tabi Osman Gürün size Belediye'nin kapısını açarsa. Her fırsatta milletimizin oyu ile seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a haksız, hukuksuz ve mesnetsiz yere 'tek adam' diyerek iftira atan CHP zihniyeti Muğla'ya gelsin ve Muğla'daki tek adamı görsün. Muğla'mızı bu anti demokratik uygulamalardan kurtaracağız. Hemşerilerimiz korkmasın, yılmasın, çoğu gitti azı kaldı."

Gökcan'a açıklaması sırasında çok sayıda kadın ve partili de destek verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Gökcan, Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Gökcan, Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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