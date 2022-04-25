AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Fethiye'de - Son Dakika
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AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Fethiye'de

25.04.2022 21:03
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Fethiye'de

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye ilçesindeki yol çalışmalarının üç yıldır bitmemesini eleştirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye ilçesindeki yol çalışmalarının üç yıldır bitmemesini eleştirdi.

İlçedeki oda başkanlarını ziyaret eden Gökcan ile AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, daha sonra yapımı devam eden alt yapı ve yol çalışmalarını inceledi.

Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin yollarını bu halde görmenin çok üzücü olduğunu söyledi.

İlçenin bir çok noktasının şantiye alanına döndüğünü, Ölüdeniz yol çalışmasının üç yıldır devam ettiğini belirten Gökcan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız isyanda. Esnafımız perişan ve isyan durumunda. Önümüzde bir bayram tatili var ve Türkiye'nin dört bir köşesinden yerli ve yabancı turistler tatil için buraya gelecekler. Yeryüzü cenneti Muğla'mızın en güzel ilçelerinden Fethiye'ye gelecekler. Ne yazık ki bir türlü bitmek bilmeyen yol çalışmaları halen devam ediyor. Açıkçası Fethiye halkı bu şekilde yönetilmeyi kesinlikle hak etmiyor. Yerel yönetimlerin en kısa sürede bu yol çalışmasını bitirip, hızlıca Fethiye ve Ölüdeniz'i turizme hazır bir şekil haline getirmeleri gerekiyor. Zaten Fethiye'de bir trafik sorunu var. Şimdi de 3 yıldır bitmek bilmeyen yol çalışmaları var. Halkımız, esnafımız ve Fethiyeli hemşerilerim bunu hak etmiyor. Yetkilileri derhal göreve davet ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Fethiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Fethiye'de - Son Dakika
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