AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan Fethiye Körfezi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye Körfezi'nin temizliğiyle ilgili eylem planı hazırlandığını bildirdi.

Gökcan, Fethiye AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyarette, Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarıyla görüştüğünü söyledi.

Yerel seçimler öncesi, Fethiye Belediyesinin seçilmeleri halince temizliği kendilerinin yapacakları sözünü verdiğini aktaran Gökcan, "Bakanlığın projesine ve parasına ihtiyacımız yok' demişlerdi. Seçildiler, ancak Fethiye Belediyesi maalesef iki yıldır herhangi bir çalışma yapmadı." ifadesini kullandı.

AK Parti milletvekilleri olarak konuyu hükümetin gündemine taşıdıklarını anlatan Gökcan, şöyle konuştu:

"Bakanımız konuyla yakından ilgilendi. DSİ başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bir araya geldi, bir eylem planı oluşturuldu. Körfez temizliğinden önce, Körfez'in kirlenmesine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Öncelikle evsel atıkların Körfez'e atılmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Ayrıca, Fethiye ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne düşen görev ve sorumluluklar var. Kirliliğe neden olan arıtma, altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının ilgili belediyelerce yapılması önem arz ediyor. DSİ de körfeze akan derelerin ıslah çalışmalarını yapacak. Hükümet kanadı olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Fethiye Körfezi'nin temizliği ile yakından ilgileniyor. İnşallah Fethiye Körfezi'ni eski temiz günlerine tekrar kazandıracağız."

Gökcan, Fethiye Devlet Hastanesine anjiyo ünitesi kurulacağını, Fethiye ve Seydikemerlilerin çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacağını dile getirdi.