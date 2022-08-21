AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'a Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiası

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği"nde Gökcan'a söz verilmediği iddiasıyla basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Gökcan, Düzeyn Yaylası şenlik alanı çıkışında yaptığı açıklamada, Yörük kızı olarak katıldığı programda karşılaştığı saygısızlık nedeniyle kırgın ve üzgün olduğunu söyledi.

Yörük kültürünün hamurunda davete icabet eden misafire hoşgörü ve misafirperverlik olduğuna işaret eden Gökcan, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar Yörük kültürüne de saygısızlık. Buradan Yörük Obaları Başkanı'nı da esefle kınıyorum. Her şeyden önce siyasi partiler üstünde bir hal ve hareket içinde olunması gerekiyordu. Sayın Osman Gürün 'Her gün bana sosyal medyada, haberlerde çakan bir milletvekilini burada konuşturmayacağım' diyerek büyük bir saygısızlık yapmıştır. Bu saygısızlığı, Muğlalı hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum. Ben Muğla'nın ilk seçilmiş kadın milletvekiliyim ve Muğlalı Yörük kızıyım. O yüzden bana yapılan bu saygısızlığı da Yörük Türkmenlerin takdirine bırakıyorum."

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de etkinliğe bir siyasi partinin toplantısı değil, Yörük obalarının şöleni olduğu düşüncesiyle katıldıklarını ancak yapılan konuşmalarda CHP'li başkanların kendi siyasi düşüncelerini aktardıklarını belirtti.

Gökcan'ın etkinliğe katılan tek milletvekili olduğunu dile getiren Mete, "Üstelik bir Yörük kızı olan milletvekilimiz Yelda Hanım'a söz dahi verilmeyerek protokol konuşmalarında çok büyük bir terbiyesizlik yaptılar." ifadesini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın birlik ve beraberlik mesajlarının sözde kaldığını bir kez daha gördüklerini söyleyen Mete, "Sayın Osman Gürün, 'Protokolde bir milletvekili var. Bir selamlama, hayırlı olsun konuşması yapsın denilmesine rağmen', 'Her gün bize sosyal medyada çakan bir kişiye buradan konuşma hakkı mı vereceğim?' deme gafletinde bulundu." diye konuştu.