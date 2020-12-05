AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi hayatını kaybetti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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