AK Partili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi'nin açılamamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Partili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi'nin açılamamasına tepki gösterdi

06.09.2022 15:43
AK Partili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi'nin açılamamasına tepki gösterdi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediyesince 2018'de 14 milyon 277 bin lira ihaleyle yapımına başlanan müzenin, aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala bitirilemediğini söyledi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediyesince 2018'de 14 milyon 277 bin lira ihaleyle yapımına başlanan müzenin, aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala bitirilemediğini söyledi.

Gökcan, Muğla Bölge Müzesi inşaatı önünde yaptığı açıklamada, 2019'da inşaatının bitirilmesi planlanan müzenin hala açılamadığını belirtti.

Muğla Bölge Müzesi olarak başlanılan inşaatın şu anda Muğla Kent Belleği adını aldığını aktaran Gökcan, "Vatandaşımız soruyor, merak ediyor. Bu bina belediye hamamı mı, cami mi, müze mi, kent belleği mi? Hemşerilerimiz tarafından alay konusu oldu. Açmayı bile beceremediğiniz bu sözde müze, 4 yıldır harabe haline geldi. Dört yıldan beri hiçbir şey yapılmadı. Bina kaderine terk edildi." diye konuştu.

İnşaat devam ederken sözleşmeye aykırı iş kalemlerinde keyfi değişiklikler istendiğini, Gürün'ün bölge müzesi ihale sözleşmesini 2 yıl önce feshettiğini anlatan Gökcan, fesih kararının da kanunlara ve mevzuata uygun şekilde yapılmadığını öne sürdü.

Firmanın da Büyükşehir Belediyesince yapılan fesih işlemini yargıya taşıdığını belirten Gökcan, yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Bu yıl üç kez ihaleye çıkıldığını ancak dava süreci devam ederken ihalelerin iptal edildiğini vurgulayan Gökcan, şunları kaydetti:

"İşte klasik CHP zihniyeti. Büyükşehir Belediye Başkanı kamu kaynağını yanlış kullanmış, Muğla'nın ve vatandaşın parasını çöpe atmış ve kamu zararı oluşturmuştur. Sorumsuzluk, beceriksizlik, iş bilmezlik, savurganlık ve vizyonsuzluk eşittir CHP. Sorumsuzluk, beceriksizlik, iş bilmezlik, savurganlık ve vizyonsuzluk eşittir CHP. Kamuda tasarruftan bahseden CHP'liler gelsin de Muğla'da Bölge Müzesi'nde yapılan israf ve savurganlığa baksın."

Gökcan, Muğla adına, vatandaşlardan gelen ve sahada gördükleri haksız, hukuksuz ve yanlış uygulamaları konuşmaya ve takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili Gökcan'ı AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi'nin açılamamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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